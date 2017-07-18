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Замглавы Минвостока высказался о качестве социальной сферы в ДФО

Он отметил, что нужны усилия, чтобы Дальний Восток догнал уровень Европейской части России
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Для того, чтобы дальневосточники закреплялись в регионе, необходимо повысить качество социальной сферы и уровень культурной жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом заявил замглавы Минвостока Сергей Качаев.

- Важнейший вопрос – качество социальной и культурной среды на Дальнем Востоке. Нужно формировать такую социальную среду, в которой можно было бы комфортно жить и молодым людям находить интересные для себя события и мероприятия. Чтобы такая культурная жизнь не сильно отличалась от среды крупнейших городов европейской части России. Минвостокразвития инициирует сейчас целый ряд проектов в сфере культуры. Например, гастроли ведущих коллективов. Создаются филиалы Мариинского театра, Эрмитажа во Владивостоке, - сказал Качаев.

По его словам, в утверждённой государством концепции демографического развития заложен комплекс мер, направленных на повышение доступности услуг в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта.

«Все эти элементы в концепции предусматриваются. Они может быть напрямую и не влияют на показатель рождаемости, но они создают настроение у населения - жить и работать на Дальнем Востоке», – считает Сергей Качаев.

Напомним, Минвостокразвития утвердило в правительстве РФ концепцию дальневосточной демографической политики. Концепция будет реализовываться с учетом специфики каждого дальневосточного региона. Для этого будет разработана модельная региональная программа демографического развития территорий.

«Очень важно, что в концепции по каждому региону Дальнего Востока были определены целевые показатели демографического развития по смертности, рождаемости и миграционному притоку. Они достаточно амбициозные, но это заставит все ведомства принять соответствующие меры», – ранее отмечал глава Минвостока Александр Галушка.

План реализации концепции будет представлен на третьем Восточном экономическом форуме 6-7 сентября 2017 года.

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