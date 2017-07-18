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Фотовыставка «Огни Владивостока» работает в центре современного искусства «Артэтаж»

Фотограф Павел Ванифатов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 июля, в центре современного искусства «Артжэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось торжественное открытие выставки «Огни Владивостока» фотографа Павла Ванифатова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу адмимнистрации города.

С открытием вернисажа автора работ поздравили председатель городской думы Елена Новицкая, начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, представители общественности.

На выставке горожане увидели вечерний и ночной Владивосток, на фотографиях - город при свете уличных фонарей, дома и море под лучами солнца на закате, огни кораблей, мостов и маяка, улицы и проспекты, залитые лунным светом. Павел Ванифатов посвящает выставку 157-й годовщине основания Владивостока.

Напомним, решение о создании центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. В 2015 году известный галерист и основатель галереи "Артэтаж" Александр Городний по договорённости с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня 2016 года - в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. 6 апреля 2017 года здесь состоялось открытие четырёх новых выставочных залов.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Огни города» жителей и гостей приморской столицы. Режим работы: среда-пятница с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье с 11 до 18 часов. Вернисаж будет работать до 31 июля. Вход свободный.

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