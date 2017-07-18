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Общество

Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются

Рейдовые мероприятия проводятся в круглосуточном режиме
Фото: Росприроднадзор Приморского края Фото: Росприроднадзор Приморского края
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

ТМУ Росприроднадзора продолжаются рейды на территории порта Находка -  в районах перегруза угля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Они проводятся в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха для выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течении суток, с учетом метеоусловий).

За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.

Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:

- ОАО "Терминал Астафьева"

- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"

- ПАО "Евраз - НМТП"

- ООО "Аттис Энтерпрайз"

- ООО "Геомар"

- АО "Порт Ливадия"

- АО "Дальмормонтаж".

Автор фоторепортажа: Росприроднадзор Приморского края

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