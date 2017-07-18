Замеры уровня угольной пыли в Находке продолжаются

ТМУ Росприроднадзора продолжаются рейды на территории порта Находка - в районах перегруза угля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Они проводятся в круглосуточном режиме, с привлечением Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» (для обеспечения регулярного отбора проб атмосферного воздуха для выявления фактов его загрязнения, несколько замеров в течении суток, с учетом метеоусловий).
За истекший период превышений предельно-допустимых концентраций угольной пыли в атмосферном воздухе специалистами Приморского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» не зафиксировано.
Протоколы результатов анализов атмосферного воздуха за указанный период:
- АО "Порт Восточные ворота - Приморский завод"