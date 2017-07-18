Болезнь легких лидирует в структуре профзаболеваний в Приморье

Эксперты подвели итоги полугодия

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае в I полугодии 2017 года зарегистрировано 23 случая профессиональных заболеваний, что в 1,87 раза ниже уровня прошлого года (43 случая), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Удельный вес профессиональных заболеваний среди женщин составил 17,39% (2016 год – 11,63%). Острые профессиональные заболевания не регистрировались.

В структуре хронических профессиональных заболеваний от воздействия производственного фактора преобладают:

- заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем – 30,4 %(7 сл.), в 2016 году – 16,3% (7 сл.);

- заболевания, связанные с воздействием физических факторов – 26,1%(6 сл.),в 2016 году – 41,9% (18 сл.);

- заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических факторов – 21,7% (5 сл.), в 2016 году – 25,6% (11 сл.);

- заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей – 13,1% (3 сл.), в 2016 году – 9,3% (4 сл.).

В структуре профессиональной заболеваемости по нозологическим формам за отчетный период лидирующее место занимает профессиональная болезнь легких – 34,8% (в 2016 году – 25,6%), второе место занимают заболевания опорно-двигательного аппарата – 30,4% (в 2016 году – 16,3%), третье место приходится на вибрационную болезнь – 17,4% (в 2016 году – 21%), на четвертом месте нейросенсорная тугоухость – 13% (в 2016 году – 14%), пятое место занимает флюороз – 4,4% (в 2016 году – 9,3%).

Наибольшее число случаев профессиональной заболеваемости зарегистрировано в следующих отраслях экономики:

- добыча полезных ископаемых – 6 случаев, что составило 26,1%,

- химическое производство – 4 случая или 17,4%,

- здравоохранение – 3 случая или 13%,

- электроэнергетика, металлургическое производство, угольная промышленность – по 2 случая или по 8,7%,

Единичные случаи зарегистрированы в лесном хозяйстве, в строительстве, в образовании и на морском транспорте.

Наибольшее число профессиональных заболеваний зарегистрировано в ШУ «Восточное», АО ГКХ «Бор», АО «ЛУР», ГБУЗ «ПКПТД», ООО «Ярославская горнорудная компания», ОАО ГМК «Дальполиметалл», ОАО «Горнорудная компания «АИР».

В I полугодии 2017 года профессиональная патология выявлена преимущественно при проведении периодических медицинских осмотров. Удельный вес профессиональных заболеваний, выявленных при проведении периодических медицинских осмотров, составил 73,9% (в 2016 году – 75,7%). Удельный вес профессиональных заболеваний, выявленных по обращаемости, составил 26,1% (в 2016 году – 24,3%).