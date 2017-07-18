Автоледи получила перелом костей таза в ДТП во Владивостоке

За рулем второго авто тоже была женщина

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

23-летняя автоледи получила перелом костей таза в ДТП в районе дома №17 по улице Глинки во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла около 15:40. По предварительным данным, девушка за рулем автомобиля Toyota Vitz во время движения улицы Шишкина в сторону улицы Полетаева на перекрестке равнозначных дорог не уступила преимущество в движении двигавшемуся справа автомобилю Toyota Harrier (за рулем была женщина 1986 году рождения).

Владелица Toyota Vitz госпитализирована в травматологическое отделение.

Детали ДТП выясняются.

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