В Приморье за сутки потушили семь пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло семь пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

На тушении было задействовано 43 человека личного состава и 12 единиц техники.

На контроле находится гидрологическая и лесопожарная обстановка на территории Приморского края. По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.