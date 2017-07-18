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Молодая женщина пострадала в тройном ДТП во Владивостоке

Потерпевшая пассажирка была госпитализирована в травматологию
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло тройное ДТП: столкнулись Subaru Legacy, Toyota Crown и Toyota Corolla. Пострадала женщина.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение авто произошло в районе дома №31 по улице Бархатной. По предварительным данным, 27-летний водитель Subaru не выдержал безопасную дистанцию с идущим впереди Toyota Crown. В свою очередь, по инерции, Crown наехал на Toyota Corolla.

25-летняя пассажирка Subaru Legacy получила закрытый вывих левого бедра и была госпитализирована в травматологическое отделение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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