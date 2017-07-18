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Шесть авиарейсов прибывают во Владивосток с опозданием, два – раньше времени

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, произошли изменения в расписании аэропорта Владивостока, сообщает РИА VladNews.

Так, рейс U6-5851 из Краснодара, время по расписанию 06:10. Расчетное время: 11:01.

Рейс HZ-514 из Преображения задерживается на два часа и прибывает в 11:45.

Московские рейсы FV-6481 и SU-6481 прибывают раньше на 30 минут – в 09:35.

Рейсы SU-4131, OZ-6578 и S7-3210 из Южно-Сахалинска задерживаются на один час и прибывают в аэропорт Владивостока в 12:55.

Рейс HZ-512 из Дальнегорска задерживается на один час 25 минут и прибывает во Владивосток в 16:55.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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