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Часть Владивостока останется без света во вторник, 18 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Белинского ул.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,

Елочная ул.7, 9, 3, 1,

Калинина ул.243,

Луговая ул.59, 59А, 59Б, 61, 63, 65, 69, 83,

Минеральная ул.17, 2, 4, 7, 9, 9А,

Надибаидзе ул.1, 11, 17,

Пятая ул.12А, 12В, 9, 12Б, 15, 14А, 11, 13, 17,

Сосновая ул.11, 13, 15, 17, 9,

Херсонская ул.4, 5, 6, 8,

Четвертая ул.3, 8, 6,

Шестая ул.9,

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