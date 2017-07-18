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Во Владивостоке сегодня облачно, преимущественно без осадков

В крае местами пройдут кратковременные дожди
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни и грозы. На побережье местами туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +16...+31 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +18...+20 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C.

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