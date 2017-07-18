Организованная группа состояла из семи человек

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Прокурором Красноармейского района Приморского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы "черных лесорубов": пять местных жителей обвиняются в преступлениях по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, двое жителей района (уголовное дело в отношении них выделены в отдельное производство), создали организованную преступную группу с целью незаконной вырубки леса, в которую вовлекли 5 местных жителей.

В распоряжении орггруппы находились трелевочный трактор, автотранспорт для перевозки незаконно заготовленной древесины, бензопилы.

В течение 2016 года, под руководством организаторов, остальными членами группы осуществлена незаконная рубка дубов и ясеней, уничтожен подрост и молодняк. В результате таких действий причинен экологический ущерб на общую сумму более 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Также прокурором района заявлен гражданский иск о взыскании с фигурантов 5 754 662 рублей в счет компенсации экологического ущерба.