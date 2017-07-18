Часть Владивостока останется без света во вторник, 18 июля 08:52, 18 июля Часть Владивостока останется без света во вторник, 18 июля (Адреса)
В Приморье будут судить 08:47, 18 июля В Приморье будут судить "черных лесорубов"
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 июля 08:41, 18 июля Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 июля (Адреса)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
08:59
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
08:59
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
08:59
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
08:52
Часть Владивостока останется без света во вторник, 18 июля Адреса
08:47
В Приморье будут судить "черных лесорубов"
08:41
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 18 июля Адреса
08:36
Во Владивостоке сегодня облачно, преимущественно без осадков
08:16
Гороскоп на 18 июля
07:52
Пенсионерка серьезно пострадала под колесами авто во Владивостоке Эксклюзив
07:01
10-летнего мальчика повесили в Иране по обвинению в наркоторговле
06:07
Математики решили проблему очередей в женских туалетах Фото и Видео
05:30
Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье Фото
04:22
Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого
03:09
В Приморье не пустили 35 тонн китайских овощей
02:14
Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
01:34
НПФ предложил увеличить пенсии на 10 тыс рублей в год
01:22
В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы
00:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
Июль, 17 понедельник
23:30
Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
22:24
Изменения в ПДД в России официально утверждены
21:12
Томаты могут спасти от рака, - ученые
20:23
Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
19:28
Минвосток предлагает сделать резидентство в ДФО бесплатным
18:22
Байкер попал в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
17:52
У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Гороскоп на 18 июля

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут вам спокойно усидеть на месте, сообщает 1001 Гороскоп. День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Рутинные занятия будут даваться с трудом. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты. Романтическое свидание сегодня может оказаться незабываемым, особенно с учетом того, что гороскоп склоняет попробовать чего-то нового. Скорее всего, вас потянет в кино, ресторан – в любое новое место, где вы давно уже хотели побывать. Возможны также новые встречи и увлечения – сегодня флюиды любви буквально витают в воздухе!

 Овну захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Овну сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Чем-чем, а сдержанностью Телец сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Телец может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Тельца будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух – не всегда уместно и безопасно.

 Близнецов потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самих Близнецов не будут выплескиваться через край. Просто им будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Близнецов не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

Поведение Рака не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Раку может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Рака выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Сегодня оно может завести вас слишком далеко.

Эмоции Льва то и дело будут колебаться где-то между понятиями «надо» и «хочу». С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же – Льву захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Льву стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

 День у Девы будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Девы. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие – как минимум, прогулку за город.

 На повестке дня у Весов первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Весы мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Весам лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

В мысли Скорпиона настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством – вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Что-что, а информационный голод Стрельцу сегодня не грозит! Он рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Стрелец может даже и сам не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Козерогу крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Козерог сегодня имеет все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на его судьбе.

 Водолею неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем он давно не виделся). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки – они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Водолею следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

 Рыбам совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, –сегодня для Рыб главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Рыбы рискуют совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Математики решили проблему очередей в женских туалетах
06:07, 18 июля 2017 Математики решили проблему очередей в женских туалетах

Женщины ждут свою очередь в 40 раз дольше, чем мужчины

Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье
05:30, 18 июля 2017 Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье

Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове

Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого
04:22, 18 июля 2017 Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого

Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные

Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
02:14, 18 июля 2017 Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября

Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
00:22, 18 июля 2017 Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело

Изменения в ПДД в России официально утверждены
22:24, 17 июля 2017 Изменения в ПДД в России официально утверждены

Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток

Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
20:23, 17 июля 2017 Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках

Любимый Владивосток