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Культура

В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы

Леннон был убит через пять часов после того, как оставил этот автограф
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В США пройдет уникальный аукцион: организаторы торгов планируют продать пластинку, когда-то подписанную Джоном Ленноном для человека, который в итоге его убил, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today

Пластинка, на которой записан альбом Double Fantasy, созданный гитаристом культовых The Beatles Джон Ленноном и Йоко Оно, принадлежала Марку Чепмену.

Восьмого декабря 1980 года Чепмен поджидал Леннона около его дома, расположенного на Манхэттене. Дождавшись музыканта, Чепмен попросил его расписаться на пластинке. А через пять часов обезумевший фанат застрелил звезду.

Та самая пластинка выпала из куртки убийцы, когда его задерживали полицейские - винил с автографом подобрал прохожий, который позже предоставил свою находку суду, использовавшему ее в качестве одной из ключевых улик.

Затем пластинку вернули ее новому владельцу. Прошло почти два десятка лет и тот продал ее состоятельному коллекционеру. Который в итоге перепродал артефакт - таким образом пластинка меняла владельцев несколько раз.

На этот раз пластинка будет продана как минимум за полтора миллиона американских долларов - на это, по крайней мере, надеются организаторы торгов.

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