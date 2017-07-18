10-летнего мальчика повесили в Иране по обвинению в наркоторговле

Приговор привели в исполнение в тюрьме Захедан

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Власти иранской провинции Белуджистан привели в действие смертный приговор в отношении торговцев наркотиками - среди казненных преступников был, как сообщает правозащитная организация Iran Human Rights, мальчик десяти лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Преступники были повешены в тюрьме Захедан, которая часто мелькает в прессе в контексте подобных новостей. По данным правозащитников из Ирана, тела казненных наркоторговцев были оставлены тюремщиками на палящем солнце на целый день.

Особенную тревогу у сотрудников правозащитных организаций вызывает тот факт, что власти Ирана преследуют родственников казненных граждан. Из-за этого те самые родственники, например, не могут претендовать на сколько-нибудь хорошую работу.