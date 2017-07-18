Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье

Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

В неприемлемых условиях содержатся дети в возрасте от 5 до 16 лет в палаточном лагере на территории острова Рикорда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Поводом проверочных мероприятий послужило анонимное сообщение о том, что в этом месте работает лагерь «Уссурийские тигрята», запрещенный к открытию в прошлом году и не зарегистрированный в реестре организаций отдыха, допущенных к работе летом 2017 года.

На острове Рикорда специалисты обнаружили палаточный лагерь с отдыхающими в нем пятью детьми и одним взрослым.

«В лагере находились три девочки и два мальчика. Самой маленькой из детей – 5,5 лет. Невооруженным взглядом видно, что правила безопасности и санитарные требования к содержанию детей грубо нарушены – умываются и моют посуду островитяне в мутном ручье, палатки – сырые и грязные. В рационе питания отсутствует мясо. Кроме того, мы обнаружили лодку, которая, возможно, используется в лагере для морских прогулок. Все мы знаем, что последствия таких несанкционированных выходов в море могут быть печальными. Об образовательной программе нет и речи – дети предоставлены самим себе», – сообщил помощник вице-губернатора Антон Винокуров.

Организатор лагеря заявил, что предприятие, с которым он в прошлом году пытался открыть лагерь «Уссурийские тигрята», ликвидировано, и отдыхает он здесь вместе с детьми своих знакомых как частное лицо. Однако участники рейда не обнаружили подтверждающих эту информацию доверенностей от родителей.

«Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове. Также по итогам рейда составлен акт, который передан в краевое управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства проведут оценку соответствия условий лагеря санитарным требованиям», – добавил Антон Винокуров.

Отметим, в Приморском крае в летний период работают более 600 лагерей, что позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей, в том числе более 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реестр всех допущенных к работе организаций отдыха можно посмотреть здесь.

В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье будет направлено 383,5 миллионов рублей. На период её проведения в крае сформирован штаб оперативного реагирования. С мая по август ежемесячно проводятся заседания краевой межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей.