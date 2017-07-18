В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка 17:41, 17 июля В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка (Фото)
Необычное ДТП произошло во Владивостоке 17:07, 17 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео 16:04, 17 июля Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео (Фото)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
07:28
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
07:28
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
07:28
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
07:01
10-летнего мальчика повесили в Иране по обвинению в наркоторговле
06:07
Математики решили проблему очередей в женских туалетах Фото и Видео
05:30
Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье Фото
04:22
Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого
03:09
В Приморье не пустили 35 тонн китайских овощей
02:14
Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
01:34
НПФ предложил увеличить пенсии на 10 тыс рублей в год
01:22
В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы
00:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
Июль, 17 понедельник
23:30
Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
22:24
Изменения в ПДД в России официально утверждены
21:12
Томаты могут спасти от рака, - ученые
20:23
Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
19:28
Минвосток предлагает сделать резидентство в ДФО бесплатным
18:22
Байкер попал в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
17:52
У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
16:21
Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска Фото
16:10
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей Фото
16:04
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео Фото
15:57
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке Фото
15:32
Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
15:32
Владивосток накрыл грозовой дождь
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Математики решили проблему очередей в женских туалетах

Женщины ждут свою очередь в 40 раз дольше, чем мужчины
Фото: Weblancer Фото: Weblancer
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Математики из Гентского университета показали, что совмещение уборных и увеличение количества унитазов может значительно сократить время ожидания в женские уборные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Проблемы, связанные с удовлетворением большого спроса со стороны компонентов различных систем, например людей или терминалов, изучает специальный раздел математики — теория массового обслуживания. Несмотря на сравнительно долгую историю (первые задачи были рассмотрены в начале XX века), до сих пор она была сосредоточена на рассмотрении вопросов технического или нейтрального, с точки зрения эстетики, характера. Реже теория применяется к табуированным процессам и нелинейным системам, таким как акт экскреции и очередь в общественный туалет соответственно. Между тем известно, что последняя (и, как следствие, время ожидания) у женской уборной выше, чем у мужской, но факторы этого неясны.

Чтобы восполнить пробел, математики Курт Ван Хаутгем (Kurt Van Hautegem) и Воутер Рогист (Wouter Rogiest) провели ряд экспериментов. На первом этапе они с помощью C-формулы Эрланга проверили, как на ожидание влияет количество в туалете унитазов. Важность этого параметра определяется тем, что женские и мужские уборные занимают одинаковую площадь, но из-за меньшего размера писсуары позволяют лучше укомплектовать последние. Число приспособлений авторы варьировали в пределах 10–15, за среднее время экскреции они взяли одну минуту, а за интервал между посещениями — семь секунд. Расчеты показали, что уменьшение значения всего на один унитаз (с 11 до 10) резко увеличивает очередь.

Затем путем дискретно-событийного моделирования (Discrete Event Simulation, DES) ученые провели шесть симуляций. На этот раз в анализ включили более длительный акт экскреции у женщин (из-за необходимости открывать и закрывать кабинку, очищать сиденье и снимать больше одежды) — полторы минуты против одной минуты — и нелинейную нагрузку с интервалами посещения 10 секунд и 15-минутными пиками с интервалами пять секунд. При аналогичном количестве унитазов женщины в этом случае ожидали очереди в 40 раз дольше, чем мужчины: 6 минут 19 секунд против 11 секунд. Причем для нормализации параметра после предельных нагрузок женской уборной требовалось на 15 минут, а в среднем два часа.

Расчетные конфигурации женской и мужской уборных. Третья симуляция показывает минимальное время ожидания при раздельных туалетах, шестая — при совмещенном / ©Eos Wetenschap

По словам исследователей, максимально приравнять показатели позволило совмещение женского и мужского туалетов в один с 14 кабинками и восемью писсуарами. Среднее время ожидания посетителей сокращалось при этом до минимума — 1 минута 12 секунд: для женщин значение составило 1 минуту 27 секунд, для мужчин — 58 секунд. Альтернативой, например при недопустимости обустройства объединенных уборных по этическим или религиозным сообажениям, может служить следующая конфигурация: восемь писсуаров и две кабинки в мужском (при меньшей площади) и 12 кабинок в женском. Тогда время ожидания уменьшилось бы до 1 минуты 29 секунд: 39 секунд для мужчин и 2 минуты 18 секунд для женщин.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье
05:30, 18 июля 2017 Незаконный палаточный лагерь выявлен в Приморье

Правоохранительные органы уже начали проверку в отношении законности происходящего на острове

Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого
04:22, 18 июля 2017 Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого

Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные

Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
02:14, 18 июля 2017 Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября

Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
00:22, 18 июля 2017 Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело

Изменения в ПДД в России официально утверждены
22:24, 17 июля 2017 Изменения в ПДД в России официально утверждены

Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток

Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
20:23, 17 июля 2017 Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках

Любимый Владивосток

У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:52, 17 июля 2017 У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя

Большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента