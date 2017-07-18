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Политика и экономика

НПФ предложил увеличить пенсии на 10 тыс рублей в год

План уже направлен в Минфин
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) разработала план по увеличению пенсий на 10 тыс рублей в год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

План уже направлен в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР, сообщил «Известиям» исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов.

Так, увеличить пенсию на 10 тыс рублей в год можно, если в Пенсионный фонд РФ будут идти средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации.

Денисов отмечает, что средства ФНБ, а также доходы от приватизации в первую очередь должны быть направлены на улучшение благосостояния граждан. Сейчас же эти средства идут на реализацию инфраструктурных проектов.

«Доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику», - отмечает Денисов.

По его словам, такие меры позволят достичь темпов роста экономики на уровне мировых показателей.

Как сообщил глава аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис, на сегодняшний день дефицит по распределительной пенсии достигает 30%. Так, взносы в ПФР составляют 4 трлн рублей, тогда как расходы достигают 6 трлн рублей.

План, предложенный АНПФ, рассматривают в Минфин и МЭР. ЦБ и Пенсионный фонд пока не дают комментариев по поводу предложения АНПФ.

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