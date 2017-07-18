Пенсионерка серьезно пострадала под колесами авто во Владивостоке

Старушка переходила дорогу в неположенном месте

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

83-летняя пенсионерка серьезно пострадала под колесами автомобиля Subaru Forester во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 7 часов утра в районе дома №28 по Партизанскому проспекту.. За рулем двигавшегося со стороны проспекта Острякова в сторону улицы Октябрьской автомобиля находился 29-летний молодой человек. Потерпевшая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Она получила сотрясение мозга и перелом костей таза. Госпитализирована в травматологию.

Детали ДТП выясняются.

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