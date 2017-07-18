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Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого

Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные
Фото: onda_azul.blogs.sapo.pt Фото: onda_azul.blogs.sapo.pt
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Влияние Луны зависит от фазы, в которой она прибывает, и самым благоприятным считается период растущей Луны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


На растущую Луну, как считают астрологи, лучше всего начинать новые проекты. Да и вообще, все новые начинания на растущую Луну чаще всего заканчиваются хорошо. Также на растущую Луну хорошо заводить новые отношения и знакомства. В этот период человек пополняет свой энергетический запас. Кроме того, растущая Луна – это идеальный период для начала нового бизнеса, ведения переговоров, заключения новых договоров, изменения имиджа, и всего нового. На растущую Луну также хорошо делать стрижки, если необходимо, чтобы волосы росли быстро.

Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные. Зачастую опытные огородники и садоводы стараются высаживать растения на растущую Луну. Считается, что в это период они будут подпитываться положительной энергией Луны.

Растущая Луна в июле 2017 года, периоды растущей Луны:
Растущая Луна в июле 2017 года будет в два периода:
- первый период роста Луны начнется с 1 июля по 8 июля включительно, а второй с 24 июля по 31 июля включительно.

Первый период растущей Луны в июле 2017:

1 и 2 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Весов.
3 и 4 июля растущая Луна перейдет в знак Скорпиона.
5, 6 и 7 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Стрельца.
А 8 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Козерога.

Второй период растущей фазы Луны в июле 2017:

24 и 25 июля, в этот день растущая Луна будет находиться в созвездии Льва.
26 и 27 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Девы.
28 и 29 июля растущая Луна будет снова находиться в Весах, а 29 и 30 июля растущая Луна будет пребывать в созвездии Скорпиона.


Но даже в период растущей Луны могут быть неблагоприятные дни. Это связано с тем, в каком созвездии находится Луна. Так, неблагоприятными днями, по мнению астрологов, будут: 2, 3, 8, 11 июля, период с 16 по 19 июля, 20 июля, 23 июля, 26 июля, 31 июля. В эти дни повышается риск агрессивного поведения, высокая вероятность конфликтов. Также возможны проблемы со здоровьем, повышается вероятность травматизма

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