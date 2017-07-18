Растущая Луна в июле 2017 года: с какого числа и до какого

Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Влияние Луны зависит от фазы, в которой она прибывает, и самым благоприятным считается период растущей Луны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



На растущую Луну, как считают астрологи, лучше всего начинать новые проекты. Да и вообще, все новые начинания на растущую Луну чаще всего заканчиваются хорошо. Также на растущую Луну хорошо заводить новые отношения и знакомства. В этот период человек пополняет свой энергетический запас. Кроме того, растущая Луна – это идеальный период для начала нового бизнеса, ведения переговоров, заключения новых договоров, изменения имиджа, и всего нового. На растущую Луну также хорошо делать стрижки, если необходимо, чтобы волосы росли быстро.



Положительное влияние растущей Луны ощущают растения и животные. Зачастую опытные огородники и садоводы стараются высаживать растения на растущую Луну. Считается, что в это период они будут подпитываться положительной энергией Луны.



Растущая Луна в июле 2017 года, периоды растущей Луны:

Растущая Луна в июле 2017 года будет в два периода:

- первый период роста Луны начнется с 1 июля по 8 июля включительно, а второй с 24 июля по 31 июля включительно.



Первый период растущей Луны в июле 2017:

1 и 2 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Весов.

3 и 4 июля растущая Луна перейдет в знак Скорпиона.

5, 6 и 7 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Стрельца.

А 8 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Козерога.



Второй период растущей фазы Луны в июле 2017:

24 и 25 июля, в этот день растущая Луна будет находиться в созвездии Льва.

26 и 27 июля растущая Луна будет находиться в созвездии Девы.

28 и 29 июля растущая Луна будет снова находиться в Весах, а 29 и 30 июля растущая Луна будет пребывать в созвездии Скорпиона.





Но даже в период растущей Луны могут быть неблагоприятные дни. Это связано с тем, в каком созвездии находится Луна. Так, неблагоприятными днями, по мнению астрологов, будут: 2, 3, 8, 11 июля, период с 16 по 19 июля, 20 июля, 23 июля, 26 июля, 31 июля. В эти дни повышается риск агрессивного поведения, высокая вероятность конфликтов. Также возможны проблемы со здоровьем, повышается вероятность травматизма