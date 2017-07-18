Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Ученые-астрономы опасаются, что звезда HIP 85605 может серьезно повлиять на расположение объектов облака Оорта, окружающего Солнечную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что специалисты обнаружили летящую в направлении нашей Солнечной системы звезду под названием HIP 85605. Сейчас данное небесное тело находится в созвездии Геркулеса в 16 световых годах от Земли.

Астроном Корина Бэйлер-Джонс из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка утверждает, что звезда HIP 85605 достигнет края Солнечной системы через 240 - 470 тыс. лет. При этом пройдет она на удалении 0,13 - 0,65 световых лет от Земли.

Ученые отмечают, что звезда никак не повлияет на объекты внутренней области Солнечной системы, но зато она способна повлиять на окружающее систему облако Оорта. Так, есть опасение, что пройдя по касательной, гравитационным полем HIP 85605 может вытолкнуть часть комет и карликовых планет за пределы облака, а другая часть может направится в сторону Солнечной системы, что повлечет за собой хаос.