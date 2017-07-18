В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка 17:41, 17 июля В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка (Фото)
Необычное ДТП произошло во Владивостоке 17:07, 17 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео 16:04, 17 июля Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео (Фото)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
01:24
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
01:24
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
01:24
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
01:22
В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы
00:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
Июль, 17 понедельник
23:30
Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
22:24
Изменения в ПДД в России официально утверждены
21:12
Томаты могут спасти от рака, - ученые
20:23
Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
19:28
Минвосток предлагает сделать резидентство в ДФО бесплатным
18:22
Байкер попал в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
17:52
У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
16:21
Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска Фото
16:10
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей Фото
16:04
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео Фото
15:57
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке Фото
15:32
Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
15:32
Владивосток накрыл грозовой дождь
15:21
Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю
15:09
​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе Фото
15:00
В предстоящие сутки погода в Приморье ухудшится
14:57
Приморские водители нарушают правила перевозки детей
14:46
Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
14:35
Мишка из Приморья угодил в КПЗ
14:21
Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Ученые-астрономы опасаются, что звезда HIP 85605 может серьезно повлиять на расположение объектов облака Оорта, окружающего Солнечную систему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что специалисты обнаружили летящую в направлении нашей Солнечной системы звезду под названием HIP 85605. Сейчас данное небесное тело находится в созвездии Геркулеса в 16 световых годах от Земли.

Астроном Корина Бэйлер-Джонс из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка утверждает, что звезда HIP 85605 достигнет края Солнечной системы через 240 - 470 тыс. лет. При этом пройдет она на удалении 0,13 - 0,65 световых лет от Земли.

Ученые отмечают, что звезда никак не повлияет на объекты внутренней области Солнечной системы, но зато она способна повлиять на окружающее систему облако Оорта. Так, есть опасение, что пройдя по касательной, гравитационным полем HIP 85605 может вытолкнуть часть комет и карликовых планет за пределы облака, а другая часть может направится в сторону Солнечной системы, что повлечет за собой хаос.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Изменения в ПДД в России официально утверждены
22:24, 17 июля 2017 Изменения в ПДД в России официально утверждены

Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток

Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
20:23, 17 июля 2017 Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках

Любимый Владивосток

У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:52, 17 июля 2017 У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя

Большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента

Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:18, 17 июля 2017 Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю

В 9 ДТП пострадали 13 человек

Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:51, 17 июля 2017 Во Владивостоке наказали 18 таксистов

За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 600 нарушений ПДД

Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:43, 17 июля 2017 Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях

А также - создание новых мест в общеобразовательных организациях

Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска
16:21, 17 июля 2017 Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска

Большая часть опрошенных не будет покидать пределы Приморского края