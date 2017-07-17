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Общество

Изменения в ПДД в России официально утверждены

Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Как стало известно, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения (ПДД). Отметим, что эти изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток, а также на защиту окружающей среды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В частности, в правила введены термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие разметки и дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Кроме того, в скором времени появятся обозначения мест зарядки электромобилей и парковочных мест для них.

Также в новых правилах речь идет о запрете для маршруток останавливаться вне остановок и том, что велосипедистам разрешается ездить по тротуарам, если с ними находятся дети младше 14 лет.

Ко всему, изменения предусматривают корректировку терминов «пешеходная зона», «разделительная полоса» и «островок безопасности» для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути.

Добавим, что в документе отмечается, что такие новшества дадут возможность органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ.

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