Необычное ДТП произошло во Владивостоке 17:07, 17 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей 16:10, 17 июля В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей (Фото)
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео 16:04, 17 июля Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео (Фото)
Новостная лента
Июль, 17 понедельник
19:21
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
19:21
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
19:21
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
18:22
Байкер попал в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
17:52
У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
16:21
Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска Фото
16:10
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей Фото
16:04
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео Фото
15:57
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке Фото
15:32
Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
15:32
Владивосток накрыл грозовой дождь
15:21
Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю
15:09
​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе Фото
15:00
В предстоящие сутки погода в Приморье ухудшится
14:57
Приморские водители нарушают правила перевозки детей
14:46
Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
14:35
Мишка из Приморья угодил в КПЗ
14:21
Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов
14:09
В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины
14:03
Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока Эксклюзив
13:51
Следователи Приморья напоминают о необходимости быть особенно внимательным к своим детям
13:41
Москва будет отслеживать сентябрьские выборы во Владивостоке
13:39
На трассе Хабаровск - Владивосток дотла сгорел автомобиль Фото
13:29
Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?
13:28
Жителей и гостей Владивостока приглашают на четвертый этап чемпионата города по картингу
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Байкер попал в реанимацию во Владивостоке

Молодой человек неудачно пошел на обгон
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

30-летний байкер попал в реанимацию после того, как устроил неудачный обгон в районе дома №1 по улице Щитовой во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, Все произошло в светлое время суток. 

По предварительным данным, водитель мотоцикла Irbis XR 250во время движения со стороны улицы Фадеева в сторону Лазурной пошел на обгон двигавшегося перед ним по его полосе транспортного средства. При повороте налево байкер столкнулся с автомобилем Toyota Prius, ехавшим в попутном направлении. 

В результате мотоциклист был госпитализирован в реанимацию с ушибом головного мозга средней степени

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка
17:41, 17 июля 2017 В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка

По данному факту проводится проверка

Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера
17:29, 17 июля 2017 Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера

Один из пострадавших получил перелом позвоночника

Необычное ДТП произошло во Владивостоке
17:07, 17 июля 2017 Необычное ДТП произошло во Владивостоке

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам

Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:59, 17 июля 2017 Грабитель-алкоголик задержан в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей
16:10, 17 июля 2017 В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей

Дорога-развалюха была передана из ведения края в районное подчинение еще в 1993 году

Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео
16:04, 17 июля 2017 Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео

Горожанам следует быть предельно осторожными

Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю
15:21, 17 июля 2017 Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю

Более 7 тысяч нетрезвых водителей попались за минувшую неделю