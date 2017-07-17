Байкер попал в реанимацию во Владивостоке

Молодой человек неудачно пошел на обгон

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

30-летний байкер попал в реанимацию после того, как устроил неудачный обгон в районе дома №1 по улице Щитовой во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, Все произошло в светлое время суток.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Irbis XR 250во время движения со стороны улицы Фадеева в сторону Лазурной пошел на обгон двигавшегося перед ним по его полосе транспортного средства. При повороте налево байкер столкнулся с автомобилем Toyota Prius, ехавшим в попутном направлении.

В результате мотоциклист был госпитализирован в реанимацию с ушибом головного мозга средней степени

Детали ДТП выясняются.

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