Томаты могут спасти от рака, - ученые

Специалисты провели исследование на мышах

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что томатная диета снижает риск развития рака кожи, сообщает РИА VladNews со ссылкой наScientific Reports.

Специалисты провели исследование на мышах, которых разделили на две группы и подвергли ультрафиолетовому излучению в равных дозах.

Результат показал, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам их цвет, способны защитить кожу от ультрафиолетового излучения. У мышей, "посаженных" на томатную диету, рак кожи развивался значительно медленнее и легче поддавался лечению, чем опухоли грызунов, не употреблявших томаты.

В дальнейшем специалисты планируют разработать препараты, которые будут иметь такой же эффект как и томаты.