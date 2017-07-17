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Томаты могут спасти от рака, - ученые

Специалисты провели исследование на мышах
Фото: dom-sad-og.ru Фото: dom-sad-og.ru
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что томатная диета снижает риск развития рака кожи, сообщает РИА VladNews со ссылкой наScientific Reports.

Специалисты провели исследование на мышах, которых разделили на две группы и подвергли ультрафиолетовому излучению в равных дозах.

Результат показал, что диетические каротиноиды, пигментирующие соединения, которые дают помидорам их цвет, способны защитить кожу от ультрафиолетового излучения. У мышей, "посаженных" на томатную диету, рак кожи развивался значительно медленнее и легче поддавался лечению, чем опухоли грызунов, не употреблявших томаты.

В дальнейшем специалисты планируют разработать препараты, которые будут иметь такой же эффект как и томаты.

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