Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера

Один из пострадавших получил перелом позвоночника

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности воскресной аварии, в которой легковой автомобиль "размотался" о леерное ограждение на трассе Седанка-Патрокл. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД Владивостока, авария произошла на 25-м километре автодороги. По предварительным данным, 32-летний автолюбитель за рулем направлявшегося в сторону Патрокла автомобиля Toyota Mark II, не справился с управлением и въехал в леерное ограждение.

28-летний пассажир авто получил компрессионный перелом 3-го позвонка, он был госпитализирован. Сам водитель и второй пассажир (молодой человек 1992 года рождения) отделались сотрясениями, направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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