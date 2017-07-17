Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках

Любимый Владивосток

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает развивать свое присутствие в социальных сетях для того, чтобы горожане в любое время могли узнавать о городских новостях и мероприятиях по удобным и привычным каналам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Большую популярность уже имеют официальные паблики в Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте. В начале июня у мэрии появился свой telegram-канал «Владивосток Онлайн». Несколько дней назад администрация города «пришла» и в Одноклассники – одну из самых популярных в России социальных сетей.

Страница мэрии приморской столицы в Одноклассниках «Любимый Владивосток» уже получила статус официальной, теперь у нее есть отметка о верификации.

Подписка на сообщество администрации города Владивостока в соцсети Одноклассники дает возможность не только быть в курсе новостей родного города, но и принимать активное участие в его развитии.