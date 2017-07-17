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Общество

Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю

В 9 ДТП пострадали 13 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошла 449 аварий, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 273 аварии с материальным ущербом. Участники 79 столкновений обошлись составлением европротоколов. В 9 ДТП пострадали 13 человек.

Зарегистрировано 2 194 нарушения ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 295 протоколов по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 156 - из-за не пристегнутых несовершеннолетних, 130 - по тонировке, а также 385 по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 81 пьяного автолюбителя, 95 превысивших скорость и 21 выехавшего на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 393 автомобиля. Составлено 29 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 468 раз, водители автобусов - 59 и такси - 79 раз.

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