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В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка

По данному факту проводится проверка
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение об автоаварии на 62 км автодороги Чугуевка – Лазо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Toyota Mark II в районе села Медвежий Кут на грунтовой дороге не справился с управлением, совершил съезд в кювет, в результате чего произошло опрокидывание автомашины на крышу. В салоне транспортного средства находились пассажиры - 21-летний парень и девушки в возрасте 18 и 15 лет.

18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась, вторая пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование установило отсутствие алкоголя в крови водителя Toyota Mark II.

По факту ДТП проводится проверка.

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