У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя

Большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается набор волонтеров на юбилейный – пятый фестиваль V-Rox, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Оргкомитет V-Rox и администрация Владивостока приглашают всех желающих и напоминают, что до конца подачи заявок осталась одна неделя (последний день приема заявок 24 июля). Ребята будут оказывать помощь организаторам в его проведении.

Прием заявок во Владивостоке открыт по телефону 222-39-65. Заявки на волонтерство могут отправлять все желающие от 18 лет, приветствуются знание иностранных языков и опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Ориентировочная занятость – с 1 по 7 августа.

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, уже принято 55 заявок. Для молодых волонтеров международный фестиваль фестиваля V-Rox – это опыт в организации масштабного мероприятия, возможность познакомиться лично с известными иностранными и российскими музыкальными группами, получить незабываемые впечатления и обрести новых друзей.

Напомним, фестиваль V-Rox (Vladivostok Rocks) – большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. С 2013 года он традиционно проходит во Владивостоке в августе. В 2017 году фестиваль будет проходить с 4 по 6 августа.

Для справки. Для желающих работать в пресс-центре фестиваля (фотографы, журналисты) необходимо отправить заявку пресс-атташе фестиваля Ксении Поль на почту 7@vrox.org. Укажите тему письма «Пресс-центр V-Rox V». В письме необходимо указать свои имя, возраст, ссылки на соцсети и работы – фотографии или тексты.