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Необычное ДТП произошло во Владивостоке

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам
Фото: Hallpic.ru Фото: Hallpic.ru
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием водных транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crim.

Инцидент случился в бухте Рында, остров Русский. По словам очевидцев, на глазах у которых произошла авария, водный мотоцикл начал совершать маневр, но, но успев его закончить, протаранил стоящий на месте катер. В момент аварии на аквабайке находились два человека: мужчина-водитель и девушка-пассажир. Последняя при ударе упала в воду. Находящиеся на катере люди подняли пострадавшую на борт судна и вызвали скорую помощью.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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