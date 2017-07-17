Необычное ДТП произошло во Владивостоке

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием водных транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vl_crim.

Инцидент случился в бухте Рында, остров Русский. По словам очевидцев, на глазах у которых произошла авария, водный мотоцикл начал совершать маневр, но, но успев его закончить, протаранил стоящий на месте катер. В момент аварии на аквабайке находились два человека: мужчина-водитель и девушка-пассажир. Последняя при ударе упала в воду. Находящиеся на катере люди подняли пострадавшую на борт судна и вызвали скорую помощью.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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