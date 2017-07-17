​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока

Исполняющий обязанности главы Владивостока отчитался перед депутатами о деятельности городской администрации

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В конце июня исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов отчитался перед депутатами городской Думы о деятельности администрации Владивостока за прошлый год. Стоит отметить, что, по мнению Константина Межонова, в первую очередь, слаженная работа органов администрации - заслуга Игоря Пушкарева. Именно эту тему в прямом эфире радио "Лемма" обсудил журналист Андрей Калачинский с экспертами Александром Шемелевым и Павлом Наливайко. Расшифровку эфира представляет РИА VladNews.

Андрей Калачинский: Константин Межонов достаточно спокойно и достойно отчитался перед депутатами Владивостока. И его неплохо приняли, кстати.

Павел Наливайко: Да, действительно, новый исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Межонов отчитался перед депутатами городской думы о деятельности администрации за прошлый год. И важной деталью было, что он изначально отметил, что нынешний курс, нынешние достижения и результаты - это заслуга, прежде всего, Игоря Пушкарева и его команды, потому что тот вектор, который он выстроил за предыдущие годы, дает свой результат. И, соответственно, деятельность администрации продолжается в штатном режиме: она эффективна, бездефицитный бюджет.

Александр Шемелев: Это вопрос качества работы команды. Там достаточно крепкие замы работают и, в общем, ничего удивительного. И никто никогда не говорил, что Пушкарев - плохой мэр.

Андрей Калачинский: Мне очень понравилось, что, когда Константин Межонов выступал, его слушали с понимаем, с уважением, не перебивали. Плохих реплик не было, только в конце доклада один из депутатов попытался усомниться в положительности всех результатов.

Александр Шемелев: Вот вы говорите - новый мэр, а, между тем, прошло уже три месяца. Как-то тихо, мирно, спокойно, город живет и, вроде бы, все нормально. Все поняли, что мэрия работает.

Андрей Калачинский: Получается, что, если дело Игоря Пушкарева затягивается, то у Межонова появляется возможность доработать до окончания срока его полномочий.

Александр Шемелев: Он не самый плохой чиновник. Больше скажу, у него очень хорошо все пока получается.

Павел Наливайко: Вчера было совещание по подготовке к ВЭФ. Мы видели, как по набережной ДВФУ губернатор Приморского края вместе с Межоновым прогуливались и проверяли готовность кампуса к форуму. Я считаю, что это символично и показательно, что между краевой администрацией и администрацией города нет какого-то сейчас конфликта. Есть общие задачи, ради которых, соответственно, идет работа. И вот эта вся политизация ушла на второй план. И, я считаю, что в первую очередь выиграет и город.

Александр Шемелев: Жизнь расставила все на места, пока что.

Андрей Калачинский: ВЭФ состоится в сентябре, и все ожидают нашего президента и главу Южной Кореи, и, скорее всего, будет представитель Японии.











