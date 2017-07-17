Необычное ДТП произошло во Владивостоке 17:07, 17 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока 16:32, 17 июля ​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока (Эксклюзив)
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей 16:10, 17 июля В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей (Фото)
Новостная лента
Июль, 17 понедельник
17:50
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
17:50
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
17:50
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
16:21
Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска Фото
16:10
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей Фото
16:04
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео Фото
15:57
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке Фото
15:32
Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
15:32
Владивосток накрыл грозовой дождь
15:21
Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю
15:09
​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе Фото
15:00
В предстоящие сутки погода в Приморье ухудшится
14:57
Приморские водители нарушают правила перевозки детей
14:46
Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
14:35
Мишка из Приморья угодил в КПЗ
14:21
Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов
14:09
В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины
14:03
Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока Эксклюзив
13:51
Следователи Приморья напоминают о необходимости быть особенно внимательным к своим детям
13:41
Москва будет отслеживать сентябрьские выборы во Владивостоке
13:39
На трассе Хабаровск - Владивосток дотла сгорел автомобиль Фото
13:29
Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?
13:28
Жителей и гостей Владивостока приглашают на четвертый этап чемпионата города по картингу
13:17
В Приморском океанариуме пополнение Фото
13:11
Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока

Исполняющий обязанности главы Владивостока отчитался перед депутатами о деятельности городской администрации
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В конце июня исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов отчитался перед депутатами городской Думы о деятельности администрации Владивостока за прошлый год. Стоит отметить, что, по мнению Константина Межонова, в первую очередь, слаженная работа органов администрации - заслуга Игоря Пушкарева. Именно эту тему в прямом эфире радио "Лемма" обсудил журналист Андрей Калачинский с экспертами Александром Шемелевым и Павлом Наливайко. Расшифровку эфира представляет РИА VladNews.

Андрей Калачинский: Константин Межонов достаточно спокойно и достойно отчитался перед депутатами Владивостока. И его неплохо приняли, кстати.

Павел Наливайко: Да, действительно, новый исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Межонов отчитался перед депутатами городской думы о деятельности администрации за прошлый год. И важной деталью было, что он изначально отметил, что нынешний курс, нынешние достижения и результаты - это заслуга, прежде всего, Игоря Пушкарева и его команды, потому что тот вектор, который он выстроил за предыдущие годы, дает свой результат. И, соответственно, деятельность администрации продолжается в штатном режиме: она эффективна, бездефицитный бюджет.

Александр Шемелев: Это вопрос качества работы команды. Там достаточно крепкие замы работают и, в общем, ничего удивительного. И никто никогда не говорил, что Пушкарев - плохой мэр.

Андрей Калачинский: Мне очень понравилось, что, когда Константин Межонов выступал, его слушали с понимаем, с уважением, не перебивали. Плохих реплик не было, только в конце доклада один из депутатов попытался усомниться в положительности всех результатов.

Александр Шемелев: Вот вы говорите - новый мэр, а, между тем, прошло уже три месяца. Как-то тихо, мирно, спокойно, город живет и, вроде бы, все нормально. Все поняли, что мэрия работает.

Андрей Калачинский: Получается, что, если дело Игоря Пушкарева затягивается, то у Межонова появляется возможность доработать до окончания срока его полномочий.

Александр Шемелев: Он не самый плохой чиновник. Больше скажу, у него очень хорошо все пока получается.

Павел Наливайко: Вчера было совещание по подготовке к ВЭФ. Мы видели, как по набережной ДВФУ губернатор Приморского края вместе с Межоновым прогуливались и проверяли готовность кампуса к форуму. Я считаю, что это символично и показательно, что между краевой администрацией и администрацией города нет какого-то сейчас конфликта. Есть общие задачи, ради которых, соответственно, идет работа. И вот эта вся политизация ушла на второй план. И, я считаю, что в первую очередь выиграет и город.

Александр Шемелев: Жизнь расставила все на места, пока что.

Андрей Калачинский: ВЭФ состоится в сентябре, и все ожидают нашего президента и главу Южной Кореи, и, скорее всего, будет представитель Японии.






comments powered by Disqus
Похожие новости
Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока
14:03, 17 июля 2017 Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока

Корреспондент РИА VladNews прошел непростой путь

Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО
10:09, 17 июля 2017 Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО

"Это новая возможность не только для дальневосточников, а всех граждан России, новый стимул для переезда и жизни в ДФО"

Книжный дар: Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья
09:53, 17 июля 2017 Книжный дар: Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья

Книжный дар от издательства «Валентин»

Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
21:29, 14 июля 2017 Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке

Фестиваль пройдет в несколько этапов

В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы
17:25, 14 июля 2017 В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы

У ресурсоснабжающей организации - много вопросов к администрации района

Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
17:09, 14 июля 2017 Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов

Соответствующее совещание прошло в Совете Федерации

Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот
15:26, 14 июля 2017 Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот

Дети помещены в карантин в профилактических целях