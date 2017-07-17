В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей

Дорога-развалюха была передана из ведения края в районное подчинение еще в 1993 году

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморье разрушавшаяся еще с советских времен дорога грозит отрезать несколько тысяч человек от цивилизации, сообщает РИА VladNews. Уже сейчас, по данным фонда "Горожанни и Гражданин", по дороге Старосысоевка-Нефтебаза Госавтоинспекцией запрещено движение школьного автобуса. Причина - ничем не огороженное обрушение глубиной в несколько метров, а также общее плачевное состояние дорожного полотна:

На реконструкцию 5,1 километра дороги, согласно составленной в 2013 году проектной документации, требуется 318,7 миллиона рублей (по ценам 2014 года) - что для бюджета Яковлевского района - заоблачная цифра. В связи с этим администрация района просила включить дорогу в Федеральную программу "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года". А пока не принято никакого решения, от состояния дороги зависят более 2 тысяч человек (из них более 500 проживают в военном городке).

Необходимо отметить, что эта дорога уже в аварийном состоянии была передана в ведение района из ведения администрации края еще в 1993 году. Теперь, спустя 24 года, ГИБДД признала состояние этой "фронтовой" дороги слишком опасным для перевозки детей.