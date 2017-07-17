Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на запись камеры видеонаблюдения

Горожанам следует быть предельно осторожными

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Подозреваемый в убийстве охранника во Владивостоке утром, 17 июля, попал на запись камер видеонаблюдения, сообщает РИА VladNews.

На вид подозреваемому 45 лет, среднего телосложения, волос темно-русый с проседью.

На момент совершения преступления был одет: в рубашку с коротким рукавом сиреневого цвета, темно- серые брюки, кепку, черные туфли. При себе имел портфель.

Жителям и гостям города следует быть бдительными.

Напомним, сегодня утром, 17 июля, в центре Владивостока произошло убийство 18-летнего парня. Злоумышленник воткнул нож в грудную клетку пострадавшему, после чего скрылся. Молодой человек от полученных травм скончался на месте.