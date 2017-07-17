​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты

РИА VladNews представляет расшифровку радиоэфира о деле временно отстраненного главы Владивостока

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В прямом эфире радио "Лемма" сегодня, 17 июля, журналист Андрей Калачинский и эксперты Павел Наливайко и Александр Шемелев в очередной раз обсудили новые подробности дела временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарева. Расшифровку эфира о деле Игоря Пушкарева представляет РИА VladNews.

Андрей Калачинский: Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы обсудить последние политические события. Неожиданно поворачивается дело Игоря Сергеевича Пушкарева. Сегодня у нас в эфире юрист Александр Шемелев и политолог Павел Наливайко. Как вы думаете, почему вдруг в деле Пушкарева обнаружились неизвестные подробности, из-за которых прервано ознакомление подсудимых с этим делом, и дело, скорее всего, будет отправлено на доследование? И новые подробности связаны с тем, что Андрей Лушников, который возглавлял МУП «Дороги Владивостока», может пройти по новому делу обвиняемым, якобы как посредник при передаче взятки от одного Пушкарева к другому брату Пушкареву.

Александр Шемелев: Уже неоднократно сообщалось следующее: рассмотрение уголовного дела в отношении временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарева, его брата - Андрея Пушкарева, который ранее возглавлял холдинг «Востокцемент», и Андрея Лушникова, закончено было ещё в апреле. Обвиняемым предоставили сто томов уголовного дела, а эксперты и адвокаты ждали, когда вернут на родину главу Владивостока. И уже в сентябре-октябре они должны были сюда прибыть, после чего должно было начаться судебное заседание.

6 июля рассматривалась в суде апелляция по очередному продлению ареста. И буквально на следующий день выясняется, что возобновлено расследование уголовного дела. Они уже вместе со своими адвокатами все дело прочитали. Даже в социальных сетях начали комментировать, что, прочитав дело, они так и не поняли, в чем их обвиняют. И тут дело возобновляется. На самом деле все очень просто: Андрею Лушникову предъявлено дополнительное обвинение. Раньше шла речь о злоупотреблении и о коммерческом подкупе, а теперь обвинение в том, что Лушников являлся пособником в передаче братом брату той взятки, над которой уже пять месяцев все эксперты смеются.

Андрей Калачинский: Изначально нашего мэра обвиняли в том, что он так устроил свою работу в администрации города, что по выгодной для своих родственников цене закупал строительные материалы для ремонта дорог. Потом стало ясно,что это обвинение в суде может развалиться, потому что Арбитраж решил, что не было нарушений при проведении торгов, в деле появился эпизод о взятке.

Александр Шемелев: Те обвинения, которые изначально предъявлялись… Суд и эксперты пусть определяют обоснованность обвинений или необоснованность. Вопрос ценообразования здесь весьма непрост. Суть в том, что появилось новое обвинение о взятке. Это более тяжкая статья, и это позволяло держать людей под стражей более года.

Андрей Калачинский: Здесь самое интересное: а что это была за взятка? Каким образом? Изначально говорили, что мэр дал взятку своему подчиненному Лушникову…

Павел Наливайко: Было два эпизода. Первый, это когда мэр якобы доплачивал Лушникову ежемесячную заработную плату за ту работу, которую он делал ежемесячно. Здесь нет криминала, но у следствия возникли вопросы к некоторым цифрам.

Андрей Калачинский: Так в чем была взятка?

Павел Наливайко: По мнению следствия, Андрей Пушкарев давал взятку своему брату, чтобы Игорь Пушкарев закупал материалы. Но ситуация была странная потому, что в качестве взятки интерпретировали оказание услуг, например, покупку дома для сына Игоря Пушкарева. То есть дядя купил дом племяннику, и, соответственно, это расценили как взятку.

Александр Шемелев: Эксперты отмечали, что, когда появилась фактическая информация в ходе следствия, тот массив информации, который был в деле, деквалифицировали. То есть, первоначально собрали материал, обвинили одного в злоупотреблении, второго в коммерческом подкупе, потом посидели-посидели, посмотрели на это всё и поняли, что это ещё и на взятку похоже.

Андрей Калачинский: Одно дело, когда это все передается в конверте, и врывается следственная группа, а другое дело… Получается, что даже разговор какой-нибудь может быть взяткой. То есть, любой контакт людей, где может быть заинтересованность, может быть взяткой. Но это ещё надо доказать в суде.

Александр Шемелев: Я думаю, что суд как раз будет очень интересным, с точки зрения даже юридической, потому что я разговаривал с экспертами, которые специализируются в уголовном праве, они говорят о том, что классифицировать можно любое дело, а размотать этот клубок сможет только суд. Часть экспертов уверена, что дополнительное обвинение появились только для того, чтобы удержать человека на долгий срок в СИЗО, что невозможно при первоначальном обвинении.

Андрей Калачинский: Я поговорил с некоторыми юристами, рассказал им эту ситуацию, они мне пояснили, что это обычная практика, когда в деле появляется новый эпизод с тем, чтобы продлить содержание под стражей. В нашем случае получается, что содержание под стражей ни к чему не привело. В ходе следствия не появилось никаких новых дополнительных материалов.

Павел Наливайко: Новых обстоятельств не появилось. Кроме того, администрацию города потерпевшей не признали. Игорь Пушкарев и его защита говорила о том, что долг, который накопился за многие годы, был прощен. То есть практически миллиард рублей простили городу. И следствие понимало, что этот неучтенный довод всплывёт сразу же во время суда.

Александр Шемелев: В таких громких делах всегда есть элемент определенной игры следствия и защиты. И, с учетом позиций защиты, остается только одно у следствия: продолжать давить. И, когда люди ознакомились уже с делом, появляется новое обвинение для Лушникова. А изначально на него очень рассчитывали правоохранительные органы. И мэр в социальных сетях пишет, что это расследование - элемент давления на Лушникова.

Андрей Калачинский: Появился новый эпизод, чтобы продолжать держать людей под стражей, оттягивать суд в надежде на то, что кто-то из них что-нибудь подпишет или расскажет?

Александр Шемелев: Мэр об этом и пишет в социальных сетях, что практически неоднократно Лушникову предлагали оговорить мэра, чтобы упростить задачу следствия. Тот отказался. Сидит парень, молодой менеджер. Грубо говоря, он сделал себе успешную карьеру, возглавил муниципальное предприятие. И вот он оказывается в СИЗО, и ему грозит три-четыре года. Очень часто же люди оговаривают себя. И это очень печально, потому что обвиняемые уже показали себя достаточно крепкими и разумными людьми.

Андрей Калачинский: Никому не пожелаешь оказаться в положении Андрея Лушникова, который находится уже больше года под стражей. У него родился ребенок за это время, но, я надеюсь, что все закончится справедливо. В данном случае мы видим, что следствие явно затягивает передачу в суд в надежде, что кто-то из подследственных даст показания друг на друга. И это будут весомое улики, потому что других улик нет. Все будет базироваться на экспертизе по главному обвинению в коммерческом подкупе.

Александр Шемелев: Сейчас только адвокаты и следствие владеют полной информацией. Это весьма закрытая процедура. Наши дела возбуждаются громко, а потом молчим. Потом по некоторым делам появляются даже дополнительные детали. Только защита говорит. И только в суде, осенью или зимой, мы сможем все услышать.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.