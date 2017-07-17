Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает садоводов и дачников принять участие в конкурсе и получить ценные подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Победителей выберут в четырёх номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучшее садовое некоммерческое товарищество и лучший садовый или дачный участок. Все призеры будут награждены ценными подарками.

Так, победители и призёры в каждой из номинаций получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей.

Стать участниками конкурса могут все желающие жители приморской столицы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимаются до 15 августа в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком. За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам: 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50.

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника.