В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка 17:41, 17 июля В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка (Фото)
Необычное ДТП произошло во Владивостоке 17:07, 17 июля Необычное ДТП произошло во Владивостоке (Видео)
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео 16:04, 17 июля Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео (Фото)
Новостная лента
Июль, 18 вторник
02:55
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
02:55
​Новые подробности дела Пушкарева обсудили эксперты Эксклюзив
02:55
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
02:14
Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников
01:34
НПФ предложил увеличить пенсии на 10 тыс рублей в год
01:22
В США пустят с молотка пластинку, подписанную Джоном Ленноном для своего убийцы
00:22
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
Июль, 17 понедельник
23:30
Приморье присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
22:24
Изменения в ПДД в России официально утверждены
21:12
Томаты могут спасти от рака, - ученые
20:23
Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
19:28
Минвосток предлагает сделать резидентство в ДФО бесплатным
18:22
Байкер попал в реанимацию во Владивостоке Эксклюзив
17:52
У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:41
В результате опрокидывания автомобиля в Приморье умерла 18-летняя девушка Фото
17:29
Стали известны подробности аварии, в которой автомобиль размотался о леера Эксклюзив
17:18
Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:07
Необычное ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:59
Грабитель-алкоголик задержан в Приморье
16:51
Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:43
Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:32
​Эксперты обсудили отчет Константина Межонова перед думой Владивостока Эксклюзив
16:21
Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска Фото
16:10
В Приморье аварийная дорога времен СССР грозит отрезать от цивилизации тысячи людей Фото
16:04
Подозреваемый в убийстве молодого парня во Владивостоке попал на видео Фото
15:57
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке Фото
15:32
Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
15:32
Владивосток накрыл грозовой дождь
15:21
Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю
15:09
​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе Фото
15:00
В предстоящие сутки погода в Приморье ухудшится
14:57
Приморские водители нарушают правила перевозки детей
14:46
Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4165 (104) от 18 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» начал с феерии голов
Образцы малоэтажек представят на третьем ВЭФ
Всех в Польше обогнала Маша
Мишка – «узник» КПЗ
Приморским врачам – спасибо из Японии
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря ждут владивостокских дачников

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока приглашает садоводов и дачников принять участие в конкурсе и получить ценные подарки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Победителей выберут в четырёх номинациях: лучший цветовод, лучший овощевод, лучшее садовое некоммерческое товарищество и лучший садовый или дачный участок. Все призеры будут награждены ценными подарками.

Так, победители и призёры в каждой из номинаций получат сертификаты на приобретение садовой техники и инвентаря в размере 30 000, 20 000 и 10 000 рублей.

Стать участниками конкурса могут все желающие жители приморской столицы, кроме победителей прошлого года. Заявки принимаются до 15 августа в рабочее время в управлении по исполнению программ по поддержке населения (ул. Ильичева, 15, кабинеты № 9 и 48). При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией по городу Владивостоку и документ, подтверждающий право собственности или владения земельным участком. За дополнительной информацией следует обращаться по телефонам: 261-42-02, 261-43-96 и 261-43-50.

Победители и призеры во всех номинациях будут названы 3 сентября на празднике, посвящённом Дню садовода и огородника.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле
00:22, 18 июля 2017 Конец света 2017: Звезда смерти HIP 85605 стремительно приближается к Земле

Специалисты обнаружили летящее небесное тело

Изменения в ПДД в России официально утверждены
22:24, 17 июля 2017 Изменения в ПДД в России официально утверждены

Изменения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов и маршруток

Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках
20:23, 17 июля 2017 Страница администрации города Владивостока создана в Одноклассниках

Любимый Владивосток

У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя
17:52, 17 июля 2017 У желающих стать волонтерами фестиваля V-Rox осталась неделя

Большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента

Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю
17:18, 17 июля 2017 Во Владивостоке произошло 450 аварий за неделю

В 9 ДТП пострадали 13 человек

Во Владивостоке наказали 18 таксистов
16:51, 17 июля 2017 Во Владивостоке наказали 18 таксистов

За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 600 нарушений ПДД

Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях
16:43, 17 июля 2017 Во Владивостоке обсудят ликвидацию вторых и третьих смен в образовательных учреждениях

А также - создание новых мест в общеобразовательных организациях