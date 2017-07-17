В Приморье не пустили 35 тонн китайских овощей

Возникли проблемы с продуктами "для солянки"

Владивосток, вторник, 18 июля , РИА Vladnews.

Крупную партию китайских овощей не пустили в Приморье. Часть продукции недобросовестные импортеры пытались перевезти через границу без фитосанитарных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Во время проведения фитосанитарного контроля в грузовом автомобиле находились почти 35 тонн овощей, из них более 6 тонн белокачанной капусты не было заявлено в документах. Что касается других овощей, то их общий вес не соответствовал сопроводительным документам. Картофеля оказалось почти на 6 тонн меньше, а в партии лука недосчитались 1,5 тонны продукта.

Фитосанитарный сертификат признан недействительным. Поставщик продукции привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции».