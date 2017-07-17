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Культура

Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» проходит во Владивостоке

В состав жюри отборочного этапа фестиваля вошли авторитетные представители творческого сообщества
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 июля, во Владивостоке прошла первая часть отборочного тура второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В среду, 19 июля, состоится вторая часть отборочного этапа, а уже 20 июля жюри объявит имена тех, кто вышел в финал конкурса и выступит на гала-концерте.

Заявки на участие в фестивале подали представители самых разных профессий и возрастов. В ходе первой части отборочного просмотра самые юные горожане читали стихb, взрослые участники – исполняли песни. Здесь прозвучали «Утренняя гимнастика», «Братские могилы», «Спасите наши души», «Семиструнный звон», «Городской романс», «Беда» и другие композиции.

В состав жюри отборочного этапа фестиваля вошли авторитетные представители творческого сообщества Владивостока. Возглавляет его заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин. Оценивали творческие способности участников также руководитель инструментального квартета «Вдохновение» Наталья Кривицкая, руководитель хореографического ансамбля «Пульс» МГУ им. Невельского, шоу-балета «Мидэнс» Наталья Федореева, руководитель вокальной группы «Cover» Антонина Токликишвили, солист эстрадного оркестра МГУ им. адмирала Г.И. Невельского Алексей Виноградов.

«Я очень благодарен администрации Владивостока, которая является организатором фестиваля «Парус». Ведь у нас есть уникальный, поющий, памятник Владимиру Семёновичу Высоцкому, фестиваль является логическим продолжением этой истории, - подчеркнул Виктор Галкин. – Радует, что появились новые участники, новые дуэты, ребята, которые в силу возраста в прошлом году не могли принимать участие, подросли и читают стихи. Растёт уровень участников. К счастью, они не просто пытаются перепеть или скопировать манеру исполнения Высоцкого, они поют так, как сами понимают, доносят текст, мотив и музыку до слушателей. У каждого своя индивидуальность».

Юрист Сергей Игнатенко представил на суд жюри композицию «Спасите наши души».

«Я очень люблю творчество Владимира Семёновича Высоцкого, слушаю его с детства, можно сказать, вырос на его песнях. Во многом благодаря им и сам стал писать стихи и песни, - рассказал Сергей Игнатенко. - Поэтому для меня участие в фестивале очень важно и интересно. Такие мероприятия очень нужны, ведь песни Владимира Семёновича, которые актуальны и в наше время, с большой сцены слушают разные поколения горожан».

Отборочный тур является промежуточным этапом для тех, кто подал заявку на участие в фестивале «Парус». Вторая часть отборочного этапа состоится среду, 19 июля, в 18 часов в актовом зале МГУ им. адмирала Г.И. Невельского (ул. Верхнепортовая, 50а, главный корпус, 3 этаж). Далее стартует подготовительный этап - участники, прошедшие отборочный тур, смогут отточить своё мастерство, с ними будет работать режиссерско-постановочная группа, а также команда специалистов по имиджу.

«Завершится фестиваль «Парус» гала-концертом и награждением победителей 28 июля на набережной Спортивной гавани. Общий призовой фонд составляет 40 тысяч рублей, - отметил директор МКУК "Дом культуры "Владивосток" Алексей Скуридин. – Радует, что среди участников фестиваля люди самого разного возраста. Это говорит о том, что Владимира Высоцкого во Владивостоке любят, а его творчество интересно как взрослым, так и детям».

Напомним, первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров – конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при – сертификата на 100 000 рублей – стал Михаил Гарчев, представивший композицию «Кони привередливые».

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