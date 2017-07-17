Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет

Злоумышленник предстанет перед судом

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Житель Красноармейского района обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант с 2010 года в течение нескольких лет совершал действия сексуального характера в отношении своей дочери, 1998 года рождения, а в период с 2015 по 2016 аналогичные преступления были совершены им в отношении второй, младшей дочери, 2007 года рождения.

О случившемся стало известно, когда старшая девочка рассказала все матери, которая и обратилась в правоохранительные органы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время дело направлено прокурором в суд для дальнейшего рассмотрения.