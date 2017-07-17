В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины

Выборочное исследование пройдет в 17 муниципалитетах

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморье с 15 по 29 июля 2017 года Приморскстатом проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении указанных услуг, исследования степенью удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, а также их влияния на уровень благосостояния семей.

Выборочное наблюдение будет проводиться в городах Владивосток, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Партизанск, Уссурийском ГО (село Воздвиженка), а также Хасанском (поселок Славянка), Партизанском (село Владимиро-Александровское), Анучинском (село Анучино), Октябрьском (село Покровка), Хорольском (село Хороль) и Чугуевском (село Чугуевка) районах.