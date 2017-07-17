Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет 14:46, 17 июля Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
Мишка из Приморья угодил в КПЗ 14:35, 17 июля Мишка из Приморья угодил в КПЗ
Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов 14:21, 17 июля Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов
Новостная лента
Июль, 17 понедельник
14:48
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
14:48
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
14:46
Приморец совращал своих несовершеннолетних дочерей несколько лет
14:35
Мишка из Приморья угодил в КПЗ
14:21
Приморский океанариум прокомментировал гибель скатов
14:09
В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины
14:03
Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока Эксклюзив
13:51
Следователи Приморья напоминают о необходимости быть особенно внимательным к своим детям
13:41
Москва будет отслеживать сентябрьские выборы во Владивостоке
13:39
На трассе Хабаровск - Владивосток дотла сгорел автомобиль Фото
13:29
Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?
13:28
Жителей и гостей Владивостока приглашают на четвертый этап чемпионата города по картингу
13:17
В Приморском океанариуме пополнение Фото
13:11
Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов
13:06
Во Владивостоке пожарные потушили экскаватор Фото
12:53
Опасные явления ожидаются в Приморье
12:42
За первое полугодие в Приморье совершено более 18 тысяч преступлений
12:31
Приморец снял тормоза с жд-вагонов
12:18
Приморец задержан в пригороде Владивостока с наркотиком
12:10
Нашествие медуз ожидает Приморье Эксклюзив
11:58
В Приморье сирот кормили кашей с личиночным «мясом»
11:44
Автолюбитель протаранил палатки на пляже Фото
11:36
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:25
Парад кораблей ТОФ во Владивостоке не оставит места малым судам
11:14
При пожаре в Большом Камне из многоэтажного дома эвакуировано девять человек Фото
11:03
В Москве состоялись торги по отелю Hyatt в центре Владивостока
10:52
В Приморье насмерть сбили мотоциклиста Видео
10:41
В Приморье прошел митинг против чиновничьего беспредела Фото
10:32
На пляже в Приморье погиб мужчина
10:21
Во Владивостоке произошел конфликт из-за девушки
10:09
Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО
09:53
Книжный дар: Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

В Приморье проверят качество и доступность образования и медицины

Выборочное исследование пройдет в 17 муниципалитетах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморье с 15 по 29 июля 2017 года Приморскстатом проводится выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Наблюдение организуется в целях получения статистической информации, отражающей фактические потребности населения в получении указанных услуг, исследования степенью удовлетворенности населения объемом и качеством полученных услуг, а также их влияния на уровень благосостояния семей.

Выборочное наблюдение будет проводиться в городах Владивосток, Уссурийск, Находка, Арсеньев, Дальнегорск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Артем, Большой Камень, Партизанск, Уссурийском ГО (село Воздвиженка), а также Хасанском (поселок Славянка), Партизанском (село Владимиро-Александровское), Анучинском (село Анучино), Октябрьском (село Покровка), Хорольском (село Хороль) и Чугуевском (село Чугуевка) районах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморском океанариуме пополнение
13:17, 17 июля 2017 В Приморском океанариуме пополнение

Для всех сотрудников это стало полной неожиданностью

Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов
13:11, 17 июля 2017 Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов

Вопрос поднял председатель профсоюза транспортных перевозчиков края

Опасные явления ожидаются в Приморье
12:53, 17 июля 2017 Опасные явления ожидаются в Приморье

В крае прогнозируют тропические ливни и град

За первое полугодие в Приморье совершено более 18 тысяч преступлений
12:42, 17 июля 2017 За первое полугодие в Приморье совершено более 18 тысяч преступлений

Раскрываемость преступлений составила 55%

Нашествие медуз ожидает Приморье
12:10, 17 июля 2017 Нашествие медуз ожидает Приморье

Пик морских обитателей приходится на начало августа

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:36, 17 июля 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Парад кораблей ТОФ во Владивостоке не оставит места малым судам
11:25, 17 июля 2017 Парад кораблей ТОФ во Владивостоке не оставит места малым судам

Ослушавшиеся запрета судоводители берут ответственность за собственную безопасность на себя