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Азия

​Презентация провинции Цзилинь для иностранцев прошла в пекинском МИДе

Темой мероприятия стал девиз «Провинция Цзилинь – встреча с миром»
Фото: Юлия Мальцева Фото: Юлия Мальцева
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

На демонстрацию экономических возможностей, туристического и культурного потенциала собрались более 130 дипломатических представителей разных стран, международных организаций, отечественных и зарубежных СМИ, представители пятисот транснациональных корпораций и более пятисот цзилиньских руководителей по развитию городов, экономических зон, китайских и зарубежных ученых, директоров НИИ и крупных компаний, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Послы России, Таиланда, Франции, Перу, высоко оценили достигнутый успех ЭКСПО в Чанчуне, поблагодарили МИД КНР за создание важнейшей платформы сотрудничества, которая помогает понять структуру управления провинциями, автономными районами и городами в Китае. Провинция Цзилинь заметно продвинулась в возрождении и развитии старых промышленных баз, трансформации и наращивании имущества, научно-технических инноваций и открытости внешнему миру. Дипломаты положительно оценили экологическую обстановку и инвестиционную среду в регионе, выразили надежду на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что в настоящее время внимание организаторов глобальных презентаций МИДа направлено на северо-восток Китая, и провинции Цзилинь отведена главная роль.

Китай намерен поделиться политическим опытом с крупными развивающимися странами, секретом быстрого развития своих провинций, автономных районов и городов.

Секретарь провинциального комитета партии Баинь Чаолу отметил, что пограничная провинция Цзилинь - важнейшая промышленная и продовольственная база Китая. Сегодня в регионе городов Чанчунь - Цзилинь - Тумэнь идет создание «производственной открытости» - массового строительства объектов, расширение транспортных коридоров на восток и юг провинции. Быстро развивается китайско-монгольско-российский государственный проект в новой экономической зоне Чанчуня, где в рамках проекта «Один пояс – один путь» идет строительство горузового перехода.

Глава провинции Цзилинь Лю Гочжун в ходе презентации рассказал о перспективах развития региона с учетом характера местной природы, отраслевых преимуществ, модернизации сельского хозяйства, деловой среды, возможности внедрения инноваций.

Сегодня самые известные плоды развития технического производства в северо-восточном регионе известны во всем мире. Это и первый спутник «Цзилинь-1», который планируют использовать для съемки земельных ресурсов, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, наблюдением за транспортом, для предотвращения бедствий и оказания помощи. Автомобиль «Хунци» - самостоятельный бренд автомобилей высокого класса, построенный на заводе FAW- старейшей китайской автомобилестроительной компании, созданый при содействии СССР. 2010 году в Чанчуне завершилось строительство нового завода.Это и удобный, скоростной пассажирский поезд, произведенный в Чанчуне, ставший визитной карточкой Китая. Уже сегодня Китай заявляет о планах построить магистраль Пекин - Москва стоимостью 242 миллиарда долларов. В 2011 году Министерство путей сообщения Китая заявило о старте программы по созданию Азиатской железной дороги, которая объединит в единую железнодорожную сеть инфраструктуру Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии, Мьянмы и Сингапура. В обозримом будущем Китай планирует соединить при помощи железной дороги Азию и Северную Америку. Линия длиной 13 тысяч километров начнется в Пекине, пройдет через Владивосток, побережье Охотского моря, нырнет в 200-километровый тоннель под Беринговым проливом, затем пройдет по земле через Аляску, западное побережье Канады и по Соединенным Штатам Америки до Лос-Анджелеса.

Расстояние между Пекином и Лос-Анджелесом высокоскоростные китайские поезда смогут преодолевать всего за 24 часа.

Провинция Цзилинь, лежащая на границе, стала для страны окном в мир, важной географической точкой на пути открытия иницитивы «Один пояс - один путь». Благодаря этому, сегодня, провинция Цзилинь имеет торгово-эгономические отношение со 186 странами. С 56 городами – заключены побратимские отношения. Открыт международный железнодорожный и морской транспортный коридор через Китай, Россию и Южную Корею, начинающийся в Хуньчуне и проходящий через порт Зарубино в России, и далее в южнокорейский порт Пусан. Презентация впекинском МИДе в преддверии чанчуньского ЭКСПОпоможет людям не только увидеть полную панораму развития Цзилини , но и результаты этого развития, проникнуться верой в выдающееся будущее, которое ждет данный регион.

Автор фоторепортажа: Юлия Мальцева

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