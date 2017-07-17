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Общество

В предстоящие сутки погода в Приморье ухудшится

Опасные явления ожидаются в крае
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

17 июля вторжение холодного воздуха в Приморье продолжится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду. К вечеру похолодание дойдет и до Владивостока.

Вместе с холодным воздухом на побережье придет туман. Температура понизится на 5-6 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. На востоке края будет прохладно. 

18 июля слоистой облачностью затянет большую часть края. Местами возможны небольшие дожди. На побережье туман и морось. Похолодает на всей территории края. Температура днем +24 °С +29 °С, побережье +17 °С +23 °С. 

Напомним,ранее агентство сообщало, что Приморье ожидают опасные явления. С 18 июля по 21 июля в Приморье пройдут ливни и грозы, местами град, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Местами пройдут тропические ливни. что считается опасным явлением.

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