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Общество

Приморские водители нарушают правила перевозки детей

С начала 2017 года погибли трое детей
Фото: ГИБДД Приморья Фото: ГИБДД Приморья
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

С начала 2017 года на территории Приморского края произошло 161 дорожно-транспортное происшествие с участием детей и подростков, 69 из них – это автоаварии, в которых пострадали дети-пассажиры, трое детей погибли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.  Во всех трех случаях несовершеннолетние не были пристегнуты.

15 июля на территории края был проведен профилактический рейд с массовой проверкой водителей на предмет выявления нарушений требований к перевозке детей. Инспекторы ДПС встречали водителей-родителей при подъезде к местам отдыха. Как выяснилось, не все родители пристегивают своих детей с помощью детских удерживающих устройств, кто-то считает, что для 5-летнего ребенка достаточно ремня безопасности, кто-то вообще позволяет ехать ребенку не пристегнутым. Нарушителей привлекли к административной ответственности и провели с ними профилактическую беседу. Те водители, которые привлекались за нарушение требований к перевозке детей повторно, вызваны на административную комиссию, где в отношении них будет рассматриваться вопрос о привлечении к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Всего 15 июля к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ: «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения» привлечено 200 водителей. Штраф за данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

Напомним, что 12 июля вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, вносящее изменения в Правила дорожного движения в части применения детских удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров в салонах транспортных средств.

В частности, пункт 22.9 ПДД изложен в следующей редакции: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использование ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

В соответствии с изменениями, теперь появилась возможность перевозить детей от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового автомобиля и кабине грузового автомобиля не только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, но и с использованием ремней безопасности без применения иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Вместе с тем, из соображений безопасности Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения. Например, когда ребенок по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, а также когда речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребенка попутным транспортом в удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных условиях. Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.

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