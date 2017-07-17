Почему так сложно отпустить от себя повзрослевших детей?

Рассказала психолог Владивостока

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Это неизбежная ситуация, когда повзрослевшие дети стремятся «вылететь из гнезда». Но ввиду тех или иных причин не все родители отпускают своих детей с легким сердцем. Сильная психологическая привязанность заставляет их манипулировать своими детьми, вызывая в них острое чувство вины. О причинах такого родительского поведения рассказала психолог, кандидат психологических наук Людмила Валентиновна Парукова.

«Перестаньте бояться того, что дети могут забыть вас, перестать звонить и навещать, как только уйдут из семьи. Если ребенка растили в атмосфере принятия, любви, он, когда переедет, будет в любом случае звонить родителям, помогать материально, поддерживать. Невозможно забыть, бросить и быть неблагодарным по отношению к тем, кого любишь…».

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