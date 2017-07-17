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Москва будет отслеживать сентябрьские выборы во Владивостоке

Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Сопчук
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

XXXII внеочередная региональная конференция "Единой России" прошла накануне на острове Русском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу партии. Утверждены списки кандидатов от партии в депутаты думы Владивостока и в представительные органы еще семи муниципалитетов Приморского края. Делегаты выдвинули тайным голосованием своих представителей на выборах осенью этого года во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Большом Камене, Дальнегорске, Находке, Фокино и Лазовском районе.

Кандидаты были определены по результатам предварительных голосований 28 мая на всех восьми территориях региона. В результате список кандидатов на выборы во Владивостоке содержит много новых имен. В общую часть списка вошли известные в городе люди: первый замсекретаря партии Андрей Брик, председатель Федерации профсоюзов края Владимир Исаков и председатель думы города Елена Новицкая. Она же возглавит единый список кандидатов на выборах 10 сентября.

Конференция стала заключительным этапом подготовки партии к предвыборной кампании 2017 года, основную роль в которой занимает столица Приморского края. Как отметил гость партийного мероприятия – руководитель Межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Сергей Сопчук - к выборам во Владивостоке приковано пристальное внимание:

«Генеральный совет (партии "Единая Россия" - прим. ред.) очень внимательно относится к избирательной кампании во Владивостоке. Нам очень важно, чтобы она прошла в конкурентной среде, открыто, легитимно, и кандидаты, которых мы сегодня выдвинули, показали достойный результат», - сказал Сопчук.

В ходе конференции были также приняты предвыборные программы ЕР. В восемь программных документов (по количеству выборных территорий) вошли задачи и проблемы, которые "Единая Россия" будет последовательно решать. 

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