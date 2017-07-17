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Общество

Владивостокцы рассказали, где планируют проводить отпуска

Большая часть опрошенных не будет покидать пределы Приморского края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Приморский научно-исследовательский центр социологии выяснил планы горожан на предстоящий отпускной период, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Специалистами были опрошены горожане от 18 лет, объём выборки составил 245 человек, выборка квотно-случайная. Опрос проводился методом стандартизированного (формализованного) личного интервью. 

Так, провести отпуск дома планирует почти каждый второй респондент (42,9 %), на местных пляжах и базах отдыха значительно меньше — всего 18,5 % опрошенных. Третий по популярности вариант времяпрепровождения — поездка в азиатские страны (14,3 %). Респонденты молодого возраста чаще других говорят о том, что проведут свой отпуск на пляжах и базах отдыха Приморского края, а более зрелого — дома или на даче. Респонденты с плохим, по их оценкам, материальным положением, чаще других говорят о том, что проведут отпуск дома или на даче, в то время как опрошенные горожане с высоким уровнем дохода чаще других панируют заграничную поездку.

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