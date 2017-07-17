Во Владивостоке обсудят проблему большегрузов

Вопрос поднял председатель профсоюза транспортных перевозчиков края

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Дума Владивостока обсудит проблему большегрузов в городе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городского парламента. Так, 18 июля в 11:00 начнется заседание комитета по городскому хозяйству, в рамках которого, в том числе, будет обсуждаться и обращение председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Куприянова П.В. по вопросу движения большегрузного транспорта в дневное время в центре приморской столицы.

Напомним, в конце мая 2017 года в центре Владивостока фура с отказавшими тормозами стала причиной массового ДТП. Кроме того, не редкость в главном городе Приморья и аварии, в которых зазевавшиеся автомобилисты влетают в большегрузы - и последствия обычно печальны, причем не для людей в фуре, а для водителей и пассажиров легковушек.