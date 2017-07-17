Алкоголь спровоцировал восемь ДТП в Приморье за минувшую неделю

Более 7 тысяч нетрезвых водителей попались за минувшую неделю

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 287 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Зарегистрировано 8 ДТП, спровоцированных любителями «пьяной» езды. В результате 11 человек получили травмы различной степени тяжести, погиб один человек. Аварии произошли в городах Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Лесозаводск, Надеждинском и Чугуевском районах Приморского края.

Так, 11 июля в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа 30-летний водитель автомашины «Хонда Аккорд», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части. В ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки: мужчины получили травмы лица. На водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В Большом Камне 16 июля в ДТП погиб человек, еще двое получили травмы. 20-летний водитель автомашины «Тойота Чайзер», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средтства. В результате ДТП водитель и пассажир получили ушибы и ссадины, второй пассажир скончался на месте ДТП. Установлено, что водитель удостоверения на право управления автотранспортом не имеет. Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

В Надеждинском районе 16 июля ранним утром на автодороге Хабаровск-Владивосток – Де-Фриз 20-летняя водитель не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. У нее установлено состояние опьянения. Также известно, что водитель имеет стаж вождения 1 год.