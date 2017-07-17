Мишка из Приморья угодил в КПЗ

Сейчас медвежонок находится в центре реабилитации

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Центр реабилитации "Тигр" забрал из отдела полиции медвежонка-сироту, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужчина закрывал курятник и решил проверить куриные гнезда. Вместо яиц мужчина обнаружил в гнезде пушистый комочек, явно не похожий на куриный продукт. Немногим позже при свете мужчину определил, что этим комочком оказался маленький медвежонок. Хозяин двора незамедлительно вызвал сотрудников охотнадзора, которые изъяли мишку.

Животное посадили в настоящую КПЗ. В отделении полиции мишка просидел полдня, после чего сотрудники МРОО центр "Тигр" забрали его на реабилитацию.

Сейчас малыш находится на карантине, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, но требуется высококалорийная диета для набора веса. Скоро мишка будет выпущен в вольер к остальным медвежатам.