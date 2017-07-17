Следователи Приморья напоминают о необходимости быть особенно внимательным к своим детям

В крае участились случаи падений детей из окон

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморье участились случаи падений из окон малолетних детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

В связи с наступлением теплых и жарких дней, горожане вынуждены открывать окна, не задумываясь о безопасности своих детей. В результате дети могут погибнуть или получить травмы. Только за последний в Приморском крае произошло несколько случаев падений детей. Такая картина возникает из года в год.

Следственное управление призывает граждан соблюдать правила бытовой безопасности.

1.Следует избегать демонстрации детям улицы из окна, такое поведение подкрепляет интерес ребенка и в дальнейшем может закончиться собственным исследованием.

2. Если Вы вынуждены открыть окно, то следует убрать предметы, которые ребенок может использовать, чтобы забраться на окно.

3. Исключить «складирование» вещей возле окон.

4. При открытом в помещении окне или балконе, ребенок должен быть в постоянном поле зрении взрослых.

5. Москитная сетка ветхое ограждение и является защитным барьером только для насекомых.