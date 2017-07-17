На трассе Хабаровск - Владивосток дотла сгорел автомобиль

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток поступило сообщение о том, что на 674 км трассы Хабаровск – Владивосток произошло возгорание автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Спустя 15 минут к месту происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Был установлен очаг возгорания. Горел кузов и кабина автомобиля.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано четыре человека личного состава и две единицы техники.

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