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Спорт

Жителей и гостей Владивостока приглашают на четвертый этап чемпионата города по картингу

Программа соревнований
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 июля, на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет четвертый этап чемпионата Владивостока по картингу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соревнования проводятся при поддержке городской федерации картинга и администрации Владивостока.Как отметили в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, картинг – весьма популярное и увлекательное развлечение. Этот вид автоспорта доступен не только для молодежи, но и для людей разных возрастов. Универсальность картинга заключается в том, что он приносит удовольствие независимо от опыта вождения и управления.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих приобщиться к этому виду спорта и с пользой провести выходные на свежем воздухе. Вход свободный.

Программа соревнований:

11:00 – тренировочные заезды;

12:00 – квалификационные заезды;

13:00 – финальные заезды;

16:00 – подведение итогов.

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